Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.

"Мосгорсуд 8 сентября в 10:00 мск рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Солнцевского районного суда Москвы", - сказали в пресс-службе суда.

В июле Солнцевский суд Москвы приговорил Круглова к 5,5 года, Дунаева - к шести годам, Архипову - к пяти годам колонии-поселения. Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В итоге Архипову суд освободил от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет.

Несмотря на освобождение от наказания Архиповой, ее адвокат Ольга Динзе обжаловала приговор. По ее словам, она намерена добиваться оправдания своей подзащитной, отметив, что в деле слишком много нарушений. Адвокат другого фигуранта, Александра Круглова, Денис Сладовский также сообщил ТАСС, что подал жалобу на приговор.

Крушение "Фалькона"

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

Помимо Дунаева, Круглова и Архиповой по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство.

Согласно приговору суда, Леденев и Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорены к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также к ним были заявлены иски на 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.