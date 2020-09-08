Суд отклонил апелляцию экс-президента Эквадора на решение по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Национальный суд Эквадора в понедельник оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу политика на вынесенное в конце июля решение апелляционного суда, подтвердившего назначенный ему в первой инстанции восьмилетний тюремный срок. Помимо Корреа, суд также подтвердил приговоры его бывшему заместителю Хорхе Гласу и ряду высокопоставленных чиновников правительства и президентской администрации.

В апреле Корреа, проживающий сейчас в Бельгии, был заочно осужден на восемь лет тюрьмы по делу о коррупции. Политик был признан организатором преступной схемы с участием сотрудников госаппарата, в рамках которой он получил от предпринимателей свыше $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. Помимо назначения тюремного срока, суд также запретил Корреа занимать выборные должности в течение 25 лет.

Сам политик, которому на прошлой неделе Национальный избирательный совет отказал в регистрации кандидатом в вице-президенты на предстоящих в феврале 2021 года выборах, продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что стал жертвой политического преследования нынешней власти.