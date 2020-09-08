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Спасатели нашли двух туристов из Москвы, пропавших в горах Бурятии

Мужчины не сообщали о своем маршруте в МЧС, что осложняло поиски

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пропавших в горах Бурятии туристов из Москвы нашли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В воскресенье жительница столицы сообщила в МЧС, что ее муж вместе с напарником не вышел на связь во время прохождения маршрута по реке Китой Окинского района Бурятии. На поиски направили группу спасателей на борту Ми-8.

"Воздушным судном проводились поиски по примерному маршруту - вниз по течению реки Китой. Спасатели нашли потерявшихся мужчин ... и доставили в Иркутск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что туристы не сообщали о своем маршруте в МЧС, что осложняло поиски.

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