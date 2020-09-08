На западе Приморья вышедшие после тайфуна из берегов реки нарушили сообщения с селами

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в Приморском крае минувшей ночью дожди, вызванные влиянием тайфуна "Хайшэнь", спровоцировали повышение уровня рек и нарушение автомобильного сообщения с несколькими селами на западе Приморского края, сообщили ТАСС представители администрации муниципалитетов.

"Всего за сутки у нас выпало 102 мм осадков, один населенный пункт оказался отрезанным, это село Садовое, - сообщили ТАСС в отделе по делам ГО и ЧС администрации Пограничного муниципального округа. - Есть множество переливов на дорогах, сейчас собираем полную информацию. Уже есть сообщения о подтоплениях придомовых участков и домов. По всем заявлениям начала объезд комиссия администрации".

По информации пресс-службы правительства Приморья, также в Пограничном округе нет проезда по одной из дорог к селу Духовское, перелив на дороге к Барановке. Несколько переливов наблюдается на трассе Раздольное - Хасан - Гвоздево. Как рассказали ТАСС в администрации Уссурийска, подтоплений домов и участков в городском округе пока нет, но есть ограничения автомобильного движения.

"Есть перелив через дорогу между населенными пунктами Яконовка и Корсаковка глубиной 2,5 метра. Еще один перелив от реки Кугуковка глубиной 50 см между Борисовкой и селом Кугуки. Таким образом, полностью автомобильного проезда сейчас нет в Яконовку, на месте дежурит пост МЧС с лодкой. В Кугуки есть альтернативный проезд", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, по данным регионального правительства, затруднен или ограничен проезд для легкового транспорта на трех участках дорог Ханкайского округа. Не менее шести переливов зафиксированы на дорогах Хорольского округа, хотя проезд пока сохраняется для всех видов транспорта. В Хасанском районе сложная обстановка на трассе Барабаш - Приморский - Перевозная - Безверхово, проезд затруднен для легковых машин. А на 185-м километре дороги Раздольное-Хасан нет проезда для большегрузов по мосту.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" за прошлую ночь принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах выпало больше месячной нормы. К вечеру вихрь окажется в районе Харбина, где будет затухать. Тем не менее, из-за сильных дождей синоптики ожидают опасное повышение уровней рек в Уссурийском и Ханкайском районах.

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