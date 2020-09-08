Паропровод во Владивостоке, где произошел прорыв, проходил необходимую экспертизу

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Паропровод во Владивостоке, при порыве которого выбило 20 окон в девяти квартирах, ранее прошел экспертизу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе филиала "Приморские тепловые сети" АО "Дальневосточная генерирующая компания".

"Паропровод прошел всю необходимую экспертизу и эксплуатировался в соответствии со всеми требованиями и нормами. Причины возникновения внештатной ситуации выясняются", - сообщили в компании.

По данным прокуратуры Владивостока, в настоящее время без горячего водоснабжения остаются жители 28 многоквартирных домов. Организовали проверку в отношении филиала "Приморская генерация" АО "ДГК". Энергетики планируют завершить ремонт паропровода в течение дня, сейчас на объекте работает аварийная бригада.

Сообщение о прорыве паротрассы на тепловых сетях в одном из районов Владивостока поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы 7 сентября в 19:30 (12:30 мск). При порыве произошел выброс грунта и камней, повредились несколько автомобилей и 20 окон девяти квартир дома по улице Окатовая, 3. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что хозяйка одной из поврежденных квартир получила ссадины и царапины, помощь ей оказали на месте.