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Прокуратура Чукотки проверит информацию о нарушении прав коренного населения округа

6 сентября около 50 школьников села Рыткучи провели акцию протеста против строительства дороги в районе золотодобывающего месторождения "Песчанка"

ТАСС, 8 сентября. Прокуратура Чукотского автономного округа проводит проверку размещенной в интернете информации, в которой жители удаленного села Рыткучи высказывают недовольство о возможном строительстве автодороги в районе золотодобывающего месторождения, сообщается на сайте надзорного ведомства.

6 сентября около 50 школьников села Рыткучи провели акцию протеста против строительства дороги от месторождения "Песчанка" до мыса Наглейнын, где в будущем планируют разместить морской порт. Это, по мнению местных жителей, может нанести вред окружающей среде и негативно сказаться на жизни коренного населения

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства при разработке проектной документации указанных объектов, а также соблюдения прав граждан при проведении общественных слушаний по вопросам строительства указанных дороги и порта", - говорится в сообщении ведомства.

Рыткучи - национальное село на Чукотке. Основные занятия местных жителей - оленеводство и рыбалка.

Месторождение "Песчанка" - крупное комплексное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО. Находится в 180 км от города Билибино.

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РоссияЧукотский автономный округ
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