В Амурской области почти 50 приусадебных участков освободились от воды после паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вода за сутки ушла с 47 приусадебных участков в Амурской области. Больше всего подтопленных подворий в Благовещенске и Ивановском районе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"В результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются подтопления в семи муниципальных образованиях Приамурья. Подтоплено 177 (- 47 за сутки) приусадебных участков: в Благовещенске - 65, Ромненском районе - 42, Ивановском районе - 69, Благовещенском районе - один", - говорится в сообщении.

Подтопленными остаются шесть участков автомобильных дорог местного значения в Серышевском, Ромненском и Зейском районах. Отрезанных сел нет, проезд возможен на любом виде транспорта.

"Из-за ливней поднялась вода в реке Уркан, затопив участок дороги в сторону села Амур-Балтийск. На сегодня вода пошла на спад, проезд возможен. Затопленных подворий в селах нет", - сообщил ТАСС глава Зейского района Дмитрий Василенко.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовали 111 человек, 45 единиц техники, два плавсредства.

В Амурской области во вторник и среду ожидаются ливни, грозы и усиление ветра. В связи с непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Специалисты ГУ МЧС предупреждают, что в период непогоды повышается риск возникновения аварийных ситуаций, возможен подъем уровней воды в малых реках.