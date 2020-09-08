В Приморье обвиняемого в коррупции экс-директора океанариума отпустили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест экс-директору Приморского океанариума Сергею Логинову, арестованному по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель суда.

"Следствие вышло с ходатайством о продлении для Логинова содержания под стражей. Суд принял решение опустить его под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Логинова арестовали 10 июля на два месяца.

В отношении директора океанариума возбудили уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 30 марта он получил через посредника от предпринимателя 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. А 8 июля он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника.

В отношении посредника также возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. По предварительным данным следствия, подозреваемая предложила быть посредником от директора компании, которая должна была обслуживать океанариум. Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

Приморский океанариум в 2016 году стал частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру РАН.