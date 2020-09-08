{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Болгарии сгорел туристический автобус

В результате происшествия никто не пострадал

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Туристический автобус сгорел минувшей ночью на автомагистрали "Фракия" в окрестностях болгарской столицы. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, инцидент произошел около полуночи, когда автобус, следовавший из Софии в Стамбул, загорелся в движении.

Пассажиры - граждане Турции, они были успешно эвакуированы, однако их багаж был полностью уничтожен огнем. Движение по автомагистрали было блокировано в течение нескольких часов.

Расследование происшествия продолжается.

Теги
Болгария
Самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, сел в Красноярске из-за болезни пассажира
В пресс-службе аэропорта уточнили, что посадка прошла штатно
Читать полностью