В Болгарии сгорел туристический автобус

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Туристический автобус сгорел минувшей ночью на автомагистрали "Фракия" в окрестностях болгарской столицы. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, инцидент произошел около полуночи, когда автобус, следовавший из Софии в Стамбул, загорелся в движении.

Пассажиры - граждане Турции, они были успешно эвакуированы, однако их багаж был полностью уничтожен огнем. Движение по автомагистрали было блокировано в течение нескольких часов.

Расследование происшествия продолжается.