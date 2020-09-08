В Астрахани задержали сотрудника полиции по подозрению в мошенничестве

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области, подозреваемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он задержан в Астрахани", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2020 года в ходе контрольной закупки за сбыт сильнодействующих веществ задержан местный житель. Следственной частью УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого решался вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Сотрудник полиции, введя в заблуждение мужчину, предложил ему за 100 тысяч рублей решить вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, при этом зная, что указанными возможностями он не обладает. 6 сентября 2020 года при передаче денежных средств сотрудник полиции был задержан оперативными сотрудниками", - рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Астраханской области. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе УМВД по Астраханской области ТАСС уточнили, что в ведомстве назначено проведение служебной проверки. "Этот факт был выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области. В случае подтверждения вины полицейский будет привлечен к установленной законом ответственности и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал представитель регионального управления МВД.