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Под Волгоградом задержали пьяного водителя, сбившего свою дочь

Мужчина скрылся с места ДТП, ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Волгоградской области задержали пьяного водителя, сбившего свою трехлетнюю дочь и скрывшегося с места ДТП, сообщила во вторник журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"По предварительной информации, 7 сентября около, 18:20, 34-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2107 в состоянии опьянения, возле принадлежащего ему домовладения в хуторе Чувилевском Суровикинского района совершил наезд на свою трехлетнюю дочь и скрылся с места ДТП. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу", - сказала Смольянинова.

Она уточнила, что водитель был задержан инспекторами ГИБДД по ориентировке в городе Суровикино. Освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян. Установлено, что за день до происшествия он отбыл административный арест сроком 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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