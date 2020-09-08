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СМИ: в Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты

Еще шестеро пострадали, передает телеканал Geo.tv

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана, еще шестеро пострадали, несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo.tv со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место происшествия прибыли спасатели, им удалось извлечь из-под завалов 12 тел рабочих и шестерых пострадавших, они направлены в больницу. Агентство "Синьхуа", в свою очередь, отмечает, что судьба еще девяти шахтеров остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Как заявил заместитель комиссара местной полиции, число жертв обрушения может возрасти. В связи с этим к поисковой операции планируется привлечь спецтехнику и направить на место инцидента дополнительные отряды спасателей.

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