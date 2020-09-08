МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, поступило в Мосгорсуд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Карины Цуркан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - сказали в пресс-службе. Дата предварительного слушания пока не назначена.

По версии следствия, 16 августа 2004 года Цуркан стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе. Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей.