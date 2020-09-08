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В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в человека

Инцидент произошел в результате конфликта между четырьмя пьяными жителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в человека в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейскими установлено, что в результате конфликта между четырьмя гражданами, находящихся в алкогольном опьянении, 35-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 29-летнего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, раненый мужчина обращался в медицинское учреждение за помощью, после оказания которой был отпущен в удовлетворительном состоянии.

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