Мосгорсуд приговорил военного историка Андрея Жукова к 12,5 года колонии за госизмену

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к 12,5 года колонии капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначить ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал судья Андрей Суворов.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "секретно".

В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Подсудимый и его защита с момента задержания настаивали на прекращении уголовного преследования, а в дальнейшем на оправдательном приговоре. Оглашенное во вторник Мосгорсудом решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Уголовное дело было рассмотрено в составе трех профессиональных судей. В срок наказания суд зачел время, проведенное подсудимым в СИЗО с момента его задержания.

Кроме того, суд установил Жукову запрет в виде ограничения свободы после отбытия наказания, ему необходимо будет являться для отметки раз в месяц в специализированный государственный орган.

Представители защиты капитана запаса ВС РФ Андрея Жукова обжалуют приговор, сообщил ТАССодин из адвокатов военного историка Иван Павлов. "Приговор в отношении нашего подзащитного считаем незаконным, необоснованным и обязательно обжалуем его в первом апелляционном суде общей юрисдикции", - сказал защитник. От других комментариев, касающихся уголовного дела, адвокат отказался.

Задержание историка

Военный исследователь Андрей Жуков был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы в июне 2018 года. По месту проживания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого изъяли флеш-накопители, жесткий диск и компьютер. Позднее следователи ФСБ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, санкция по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По данным близкого к следствию источника ТАСС, вменяемые экс-офицеру обвинения относятся "к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете".

С 1941 года большая часть документов Минобороны СССР и РФ засекречена и охраняется государством в лице правоохранительных органов и силовых структур, включая российскую контрразведку. Для изучения военных архивов соискателю или армейскому должностному лицу необходим допуск. По словам коллег подсудимого, изучающих военную историю, Жуков являлся активным участником военно-исторических интернет-форумов и интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и передислоцированием (размещением). В частности, военные историки и участники различных специализированных форумов отмечают, что в поле интересов Жукова входило формирование и переназначение воинских частей РФ, изменение их названий, а также их дислокация в период Первой мировой войны по настоящее время.

До задержания Жуков занимался также поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, о чем у него были изданы ранее книги.

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