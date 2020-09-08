В Красноярске арестовали подростка, подозреваемого в подготовке теракта в школе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подросток из Минусинского района Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта в школе, арестован до 3 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет РФ сообщил в пятницу о задержании 15-летнего подростка из Минусинского района края, подозреваемого в подготовке теракта в школе. СК возбудил в отношении подростка уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), по факту обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконного изготовления и хранения взрывных устройств (ч. 1. ст. 223.1 и ч 1 ст. 222.1 УК РФ).

"Он арестован Железнодорожным судом Красноярска до 3 ноября", - сообщил источник. В краевом суде информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались, так как речь идет о несовершеннолетнем.

По предварительной версии следствия, он планировал теракт в школе и собрал четыре взрывных устройства. Подросток дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что подросток входил в число девяти молодых людей, которых отправили на обследование в психдиспансер. По сведениям оперативников, подростки обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. "Сейчас на обследовании находится трое подростков, им больше 16 лет", - сообщил другой источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

Пятеро подростков, в том числе 14-летняя девушка, отправленная на обследование в судебном порядке, выписаны из диспансера под наблюдение медиков. Информацию о том, что девушка отпущена домой, подтвердил ТАСС и ее адвокат Владимир Васин.