У Пресненского суда Москвы, где огласят приговор Ефремову, усилены меры безопасности

У входа в здание стоят около двух десятков сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность заседания. Они предупреждают пришедших с плакатами в защиту актера о недопустимости несогласованных акций. Также полицейские держат свободным проезд у суда. Ранее полиция не принимала участие в обеспечении безопасности у здания суда, где проходит процесс по делу Ефремова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого решения, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии.