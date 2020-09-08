В ДТП с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии пострадали 15 человек

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" попала в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики, пострадали 15 человек. Об этом ТАСС рассказали во вторник в экстренных службах района.

"Это район города Баксана. Пассажирская "Газель" попала в ДТП, пострадали 15 человек, 14 доставлены в Баксанскую городскую больницу, один - в Республиканскую клиническую больницу Нальчика", - сказал собеседник агентства.

Помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова сообщила ТАСС, что двое из восьми пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. "В данный момент с места ДТП эвакуированы восемь пострадавших - это предварительное число пострадавших. Все они доставлены в Баксанскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу", - сообщила Шомахова.

Ранее в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что в 09:17 мск 8 сентября в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок о том, что на 31-м километре федеральной трассы Прохладный - Баксан - Азау произошло столкновение пассажирской "Газели", автомобилей Niva и Mercedes. Как отмечалось, погибших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.