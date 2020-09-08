Ефремов отправился в суд на приговор без вещей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, которому во вторник будет оглашен приговор, отправился в суд без вещей. Как передает корреспондент ТАСС, артист покинул квартиру в Плотниковом переулке и в сопровождении сотрудников ФСИН отправился в Пресненский суд Москвы.

Ефремов одет в пиджак, рубашку и джинсы, с собой у него не было вещей, кроме папки. На вопросы многочисленных журналистов, собравшихся с утра возле его дома, он отвечать по традиции не стал.

Около дома актера собрались поклонницы актера, чтобы поддержать его. Одна из них надела футболку с портретом Ефремова, другая принесла вязаного поросенка, которого собирается подарить адвокату потерпевших Александру Добровинскому. Поклонницы включали песни в поддержку Ефремова. Все они считают, что он невиновен, и надеются, что его оправдают или в крайнем случае назначат наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

В Пресненский суд актера доставили на машине ФСИН в сопровождении сотрудников службы. Он прошел в здание суда, не отвечая на вопросы журналистов.

За час до оглашения приговора возле здания суда стали собираться журналисты, которых гораздо больше, чем было на прошлых заседаниях. Также увеличилась и группа поддержки Ефремова, состоящая, в основном, из женщин. Они держат черно-белые фотографии актера с подписью "Ты не один". Некоторые из них вступают в словесные перепалки с журналистами и полицейскими.

Поддержать Ефремова приехали его сестра и друг Гарик Сукачев.

Оглашение приговора запланировано на 11:00. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима. Если суд приговорит актера к реальному сроку, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.

Ефремову грозит от пяти до 12 лет колонии.

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