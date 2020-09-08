В Приморском крае из-за тайфуна ввели режим ЧС в 14 селах под Уссурийском

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Уссурийского городского округа в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня в связи с подтоплениями, вызванными прохождением тайфуна "Хайшень". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии во вторник.

"Сегодня с 17:00 (10:00 мск) на четырех территория городского округа решением главы вводится режим ЧС. Это село Алексей-Никольское, а также Пушкинская, Пуциловская и Борисовская территории, всего 14 сел. В них проживают 7 225 человек", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным мэрии, жилые дома пока не подтоплены, при этом вода из разлившихся рек зашла на сельхозугодья, огороды и придомовые территории. Количество пострадавших сейчас уточняется.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" за прошедшую ночь принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. К вечеру вихрь окажется в районе Харбина, где будет затухать. Тем не менее из-за сильных дождей синоптики прогнозировали опасное повышение уровней воды в реках в Уссурийском и Ханкайском районах.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона.