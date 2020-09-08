В Москве задержаны двое злоумышленников, инсценировавших ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция совместно с росгвардейцами задержала двух участников группы автоподставщиков, инсценировавших аварии в Москве. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий двое предполагаемых участников группы задержаны на улице Маршала Тухачевского. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Волк.

Одна из автоподстав произошла в конце июля на улице Герасима Курина. Подозреваемые бросили в проезжающую мимо пешеходного перехода машину кусок мыла, имитируя удар. После этого один из них на своей машине догнал водителя и сообщил, что тот совершил ДТП. Когда они вернулись к предполагаемому месту аварии, второй соучастник выдал себя за сбитого пешехода и представился сотрудником правоохранительных органов. Он потребовал выплатить ему компенсацию за причинение вреда здоровью, а также за испорченные часы, ремонт которых будет стоить порядка 2 млн рублей. Водитель отдал все имеющиеся при себе деньги в размере 200 тыс. рублей автоподставщикам, после чего те скрылись.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе осмотра автомобилей задержанных изъяты мобильные телефоны, подложные государственные регистрационные знаки и специальные наклейки, искажающие их номера. Также обнаружена наждачная бумага, предположительно используемая для порчи транспортных средств, мыло и конфеты для имитации удара. "Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов", - добавила представитель МВД.