Четыре человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" на Кубани

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновения иномарки с большегрузом на трассе в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарском краю во вторник.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузным автомобилем "Камаз" с полуприцепом. В результате водитель и трое пассажиров иномарки погибли", - сообщили в управлении.

Собеседник агентства добавил, что авария произошла около 10 утра во вторник в районе 75-го километра автодороги Краснодар - Ейск, несовершеннолетних среди погибших нет.