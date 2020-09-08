Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья приговор.

Судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Суд удостоверился, что Ефремов находился на водительском месте и не нашел оснований для того, чтобы прийти к выводу о нахождении в машине еще одного человека. Также суд не нашел оснований доверять показаниям ряда свидетелей защиты, которые утверждали, что в автомобиле Ефремова мог находиться еще один человек. Суд в приговоре признал показания свидетелей обвинения логичными и последовательными, согласующимися с выводами экспертиз и данными видеонаблюдения. "Доказательства стороны обвинения признаются допустимыми и относимыми", - решил суд.

"Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей. Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", - зачитала приговор судья.

Суд пришел к выводу, что дорожная обстановка не препятствовала безопасному движению. Согласно приговору, Ефремов нарушил правила дорожного движения в связи с алкогольным опьянением и не предпринимал попыток избежать нарушений и столкновения со встречным транспортным средством. "Ефремов находился в состоянии опьянения, что подтверждается данными экспертизы и показаниями свидетелей", - отметил суд.

Суд также установил, что погибший в ДТП Сергей Захаров не нарушал правил, двигался, не изменяя направления и не превышая скорость. Смерть Захарова суд поставил в прямую зависимость от столкновения с автомобилем Ефремова.

Суд не принял показания обвиняемого как достоверные, в то же время доказательства стороны обвинения признаны последовательными и логичными. "Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участие в ДТП и ставил его под сомнение. В то же время доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит логичными и последовательными", - огласила судья.

Суд пришел к выводу, что расследование было проведено в соответствии с законом и позволило собрать исчерпывающие доказательства. "Следствие по делу проведено в соответствии с законом. Был проведен полный перечень необходимых экспертиз, собраны показания свидетелей, получены объективные данные видеонаблюдения", - огласила в приговоре судья Елена Абрамова.

Суд оглашает приговор Ефремову, он уже признан виновным в ДТП, наказание ему будет названо в завершении чтения судебного акта. Она также пересказывает последовательно показания Ефремова, которые он менял три раза, и зачитывает показания свидетелей.

Как передает корреспондент ТАСС, актер слушает приговор не двигаясь, опершись кулаками на стол, где перед ним лежит папка с бумагами. На лицо Ефремова натянута синяя медицинская маска, глаза у него закрыты. В зале также находится его жена.

Тем временем к дому Ефремова приехал помощник адвоката актера, который поднялся в квартиру артиста и спустился с вещами. Сам Ефремов приехал на приговор без вещей, только с одной папкой. Возле Пресненского суда находится один автозак, передает корреспондент ТАСС. В случае, если суд приговорит актера к лишению свободы, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.