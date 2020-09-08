В полиции уточнили число пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в КБР

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. После ДТП с участием пассажирской "Газели" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в больницы для осмотра доставили 12 человек, в том числе одного ребенка. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, в больницы после ДТП для осмотра доставлены 12 человек, в том числе один ребенок. Один из пострадавших уже отпущен домой, так как не нуждается в стационарном или амбулаторном лечении. Водитель "Газели" находится в тяжелом состоянии, водитель Mercedes госпитализирована, водитель "Нивы" практически не пострадал, по предварительным данным, он не рассчитал дистанцию до встречного транспорта", - рассказал представитель пресс-службы.

Ранее экстренные службы сообщали о 15 пострадавших в ДТП.

По данным ГИБДД, 23-летний водитель "Нивы", двигаясь по автодороге Баксан - Прохладный, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Газелью". От удара "Газель" продолжила движение и столкнулась с Mercedes.

Погибших в результате ДТП нет, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС. Движение на автодороге не перекрыто.