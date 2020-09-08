Во Владивостоке выявили контрабанду древесины в Китай более чем на 30 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Владивостокской таможни выявили партию контрабандных лесоматериалов объемом 1,14 тыс. кубометров на сумму 33,4 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Контрабанду 1 140 кубометров ценных пород древесины выявили сотрудники Владивостокской таможни совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Приморскому краю и Приморской транспортной прокуратурой. Стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов составила 33,4 млн рублей. При таможенном декларировании злоумышленники заявляли недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе. В результате преступных действий ценные породы древесины незаконно вывезены в Китай по подложным документам", - сообщает ведомство.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере"). Материалы переданы для дальнейшего расследования в следственные органы. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и крупный штраф.

Уточняется, что стратегически важные ресурсы - пиломатериалы из ильма сродного и липы амурской - злоумышленники вывозили через подставные компании. Они использовались в качестве заготовителей, поставщиков лесоматериалов, но фактически заготовкой и реализацией не занимались.