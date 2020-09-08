Подросток сбит на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, на улице Маршала Катукова, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе на улице Маршала Катукова. Пострадавший госпитализирован. Водитель не стал скрываться с места происшествия", - рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются. По сообщениям очевидцев, движение в районе ДТП затруднено.