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Подросток сбит на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Он госпитализирован

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, на улице Маршала Катукова, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе на улице Маршала Катукова. Пострадавший госпитализирован. Водитель не стал скрываться с места происшествия", - рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются. По сообщениям очевидцев, движение в районе ДТП затруднено.

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