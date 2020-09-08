В Кировской области возбудили дело из-за загрязнения предприятием реки и гибели рыбы

КИРОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении сельхозпредприятия "Елгань" по факту загрязнения отходами земли и реки Коса, где в результате произошла массовая гибель рыбы. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшего массовую гибель рыбы в реке Коса и иные тяжкие последствия в виде повреждения плодородного слоя земли, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2015 года сельхозпредприятие в Унинском районе занималось разведением крупного рогатого скота, а также производством удобрений. В 2020 году произошел перелив отходов предприятия на рельеф местности, после чего отходы попали и в реку Коса на территории Унинского, Фаленского и Зуевского районов, что повлекло массовую гибель рыбы и повреждение плодородного слоя земли на площади не менее 18,2 тыс. кв. метров. Ущерб, причиненный окружающей среде, устанавливается.