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СМИ: число погибших при обрушении шахты в Пакистане достигло 19

Несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами, сообщает телеканал Geo.tv

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана, несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo.tv со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Первоначально сообщалось о 12 погибших и шести пострадавших, состояние которых описывается как тяжелое. Спасатели затем обнаружили еще семь тел.

Как заявил заместитель комиссара местной полиции, число жертв обрушения может возрасти. Перед трагедией на шахтах присутствовали 40-50 человек. По информации газеты Dawn, под завалами могут оставаться по меньшей мере еще пять человек, к операции привлечены спецтехника и дополнительные отряды спасателей.

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