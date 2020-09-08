Источник: Ефремов через четыре года может рассчитывать на УДО либо смягчение наказания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП, через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ефремов осужден за тяжкое преступление, таким образом, он может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, пояснил он, согласно Уголовно-исполнительному кодексу Ефремов может рассчитывать на замену неотбытой части наказания более мягким. "В случае замены наказания принудительными работами ему необходимо будет провести в колонии не менее трети срока", - сообщили в правоохранительных органах.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск в 7,3 млн рублей.

