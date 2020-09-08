Источник: суд не мог лишить Ефремова госнаград и звания заслуженного артиста в деле о ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову не предусматривает лишения государственных наград и звания заслуженного артиста. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

"Вне зависимости от обстоятельств дела о ДТП, обвиняемый не мог быть лишен государственных наград и звания заслуженного артиста. Диспозиция статьи Уголовного кодекса, по которой обвиняется Ефремов, не дает такого права суду", - сказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил водительских прав на три года.

Назначая наказание, суд пришел к выводу, что исправление Ефремова возможно только в условиях изоляции от общества. "Назначая наказание, суд учитывает фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности", - отметила судья Абрамова в приговоре.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.