Михаила Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы в СИЗО

Ефремова забрала полицейская конвойная "Газель" от выхода для доставки подследственных и осужденных, а не от главного, к которому его доставляли на заседания. Проход к автозаку полиции под дождем пришлось расчищать от плотно стоящих журналистов и группы поддержки артиста. Последние периодически скандировали: "Свободу!".

В СИЗО из суда Ефремов уехал с вещами, которые ему привел его адвокат Эльман Пашаев. Сам Пашаев пока не знает, в каком следственном изоляторе актер будет дожидаться вступления приговора в силу. Он сообщил, что Ефремов предусмотрительно взял с собой книгу, но не уточнил ее название.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн рублей.