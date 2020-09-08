В Псковской области школьники повредили девять памятников на воинском мемориале

ТАСС, 8 сентября. Двое школьников повредили девять памятников на мемориальном захоронении советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны в Псковской области. Проводится проверка, с родителями проведены беседы, сообщили журналистам во вторник в областном управлении МВД.

С заявлением об инциденте 7 сентября в полицию обратилась глава поселка Кунья. Она пояснила, что в выходные неизвестные повредили девять мемориальных памятников в сквере на улице Пионерской, три из которых не подлежат восстановлению.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки полицейскими были установлены причастные к этому деянию. Ими оказались два учащихся средней школы - мальчик 2009 года рождения и девочка 2007 года рождения. Дети признались в содеянном. По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе УМВД.

Родители школьников согласились возместить нанесенный ущерб за свой счет, в том числе оплатить реставрацию разрушенных плит.