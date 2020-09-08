Серебренников призвал поддержать осужденного Ефремова

"Надо помочь друг другу - без злобы, без злорадства, без кликушества. Просто помолчать и подумать об этих двоих - о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень и очень плохо. Переснять этот дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка", - написал Серебренников на своей странице в Instagram.

Режиссер признался, что сопереживает коллеге. "Я многие годы знаю его, его семью. Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек, - это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь - он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья", - добавил он.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн рублей.