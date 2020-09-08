Петербуржец угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело из-за угона автомобиля, в котором находилось два спящих пассажира. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали автомобиль, когда он ненадолго вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания. "При этом мужчина сообщил, что в салоне, на заднем сиденье, находились двое его друзей, которые в тот момент спали", - отметили в полиции.

Обнаружить угнанный автомобиль удалось уже через несколько минут неподалеку от станции метро "Технологический институт". Вскоре полиция задержала и предполагаемого угонщика - 32-летнего петербуржца.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем").