Адвокат историка Соколова просит возбудить уголовное дело против его оппонента Понасенкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, Александр Торгашев направил заявления в Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру РФ и Главное управление МВД России по Москве с просьбой возбудить уголовные дела в отношении научного оппонента его подзащитного - Евгения Понасенкова и студента Антона Кужима - за заведомо ложные показания. Об этом Торгашев сообщил во вторник ТАСС.

Торгашев, недавно вступивший в судебный процесс по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка, с 2018 года представляет интересы Соколова в двух гражданских спорах с публицистом Понасенковым и его студентом, касающихся защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Понасенков 27 июля 2020 года в ходе судебного допроса допустил, как я полагаю, несколько заведомо ложных высказываний. Так, имеются доказательства того, что Понасенков являлся организатором методичной травли в отношении Соколова. В частности, речь идет о многократных публичных оскорблениях Соколова в 2018 году, об организации провокации в ходе публичной лекции Соколова 2 марта 2018 года в СПбГУ. На суде Понасенков эти обстоятельства отрицал, также Понасенков ввел суд и общественность в заблуждение относительно его судебных разбирательств с Соколовым", - пояснил адвокат.

Торгашев отметил, что заявления основаны на обстоятельствах, выявленных в ходе проведенного им собственного расследования "длительной, тщательной спланированной и жестокой травли, которой подвергался Соколов до убийства Анастасии Ещенко".

Речь идет о гражданских разбирательствах между Соколовым и Понасенковым о взаимной критике по поводу научных трудов на тему войны 1812 года и имевших место оскорблениях, а также об инциденте на лекции Соколова, когда студента (Кужима) силой вывели из зала после высказываний о плагиате. Эти дела рассматривались в нескольких судебных инстанциях Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил адвокат, в обоих делах "точка еще не поставлена".