Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом и автовозом в Ростове-на-Дону, сообщили во вторник в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 14:00 мск в Ростове-на-Дону на улице Вятской, 116, водитель городского пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на автовоз. На момент столкновения в автобусе находились 15 пассажиров. Предварительно, пятерым из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.