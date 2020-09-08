В Орле возбудили дело после систематического нападения бродячих собак на людей

ОРЕЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело после систематических нападений стаи бродячих собак на людей в Северном районе города и оценит действия компании "Экосервис", с которой заключен договор по отлову животных. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по области во вторник.

"Следственными органами СК России по Орловской области по результатам доследственной проверки принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в адрес "Экосервиса" неоднократно поступали заявки на отлов собак. Однако с марта по сентябрь, по данным следствия, сотрудники предприятия мер к их рассмотрению не приняли, а стаи собак систематически нападали на жителей района. Следствие установило восемь пострадавших граждан, которые в результате укусов животных получили телесные повреждения различной степени тяжести.