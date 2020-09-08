На севере Москвы росгвардейцы задержали двух приезжих, избивших до смерти мужчину

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали двух приезжих за избиение до смерти мужчины на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"На Нижней улице к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратился гражданин, сообщивший об избиении человека двумя мужчинами. По его словам, потерпевшему были нанесены удары палкой, а также колото-резаные раны", - сообщили в пресс-службе.

Росгвардейцы обнаружили мужчину без признаков жизни. В результате оперативных действий удалось задержать 35-летнего жителя Рязанской области и 36-летнего уроженца Пензенской области, подозреваемых в преступлении. Задержанные признали свою вину. Для дальнейшего разбирательства они были переданы сотрудникам полиции.