Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов на стройке в Нижнем Новгороде

ТАСС, 8 сентября. Строительные леса обрушились при строительстве девятиэтажного здания в Нижнем Новгороде, пострадали семь человек, сообщается на сайте СУ СК по региону.

"При строительстве объекта на Анкудиновском шоссе Приокского района Нижнего Новгорода произошло обрушение строительных лесов, в результате чего пострадали семь человек", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехали следователи, организована процессуальная проверка.

По данным следствия, бригада рабочих устанавливала крепежные элементы на фасаде девятиэтажного здания, в это время обрушились металлические строительные леса. Среди пострадавших - рабочие в возрасте от 21 до 42 лет. По предварительным данным, все пострадавшие работали по договору подряда.

По информации Рен-ТВ, обрушение лесов произошло у строящего общежития Нижегородской академии МВД. В пресс-службе академии отказались прокомментировать ТАСС случившееся, попросив адресовать вопросы подрядчику, работавшему на объекте.

В новость внесены изменения (16:26 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.