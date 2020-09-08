Полиция возбудила дело в отношении пьяного водителя, сбившего свою дочь

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в Волгоградской области в отношении пьяного водителя, сбившего свою трехлетнюю дочь, которая в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения", - сказала Смольянинова.

В комитете здравоохранения региона ТАСС сообщили, что ребенок в настоящее время переведен в 7-ю больницу Волгограда, в отделение нейрохирургии, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным регионального главка МВД, 7 сентября около 18:20 34-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2107 в состоянии опьянения возле принадлежащего ему домовладения в хуторе Чувилевском Суровикинского района совершил наезд на свою трехлетнюю дочь и скрылся с места ДТП.

Водителя задержали инспекторы ГИБДД в городе Суровикино. Освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян. Установлено, что за день до происшествия он отбыл административный арест сроком 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.