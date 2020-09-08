Истязавшая сына женщина предстанет перед судом на Кубани

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Новороссийска, которая на протяжении пяти лет била и кусала своего ребенка. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по Краснодарском краю.

Ранее следственными органами края было возбуждено уголовное дело об истязании шестилетнего ребенка в Новороссийске, в совершении преступления обвиняется 33-летняя мать мальчика, на время следствия она помещена под домашний арест. По предварительным данным, женщина систематически истязала его, а также оставила сына одного взаперти на длительное время. Он был обнаружен в квартире, частично затопленной водой из-за незакрытого крана, и доставлен в больницу, позже его выписали и поместили в реабилитационный центр.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СК РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. По данным следствия, с июля 2015 года по 15 апреля 2020-го обвиняемая систематически наносила ребенку удары кулаками по различным частям тела, кусала его. Она обвиняется в истязании шестилетнего сына (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Краснодарского края, дело рассмотрит Приморский районный суд Новороссийска, мать призналась в систематическом нанесении телесных повреждений ребенку, у мальчика зафиксировали задержку в личностном и речевом развитии.

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования семь медицинских работников и работников администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности. Семья несовершеннолетнего поставлена на учет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приморского внутригородского района г. Новороссийска", - добавили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.