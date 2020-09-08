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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, будет дожидаться вступления приговора в силу в следственном изоляторе № 5 на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительной системе.

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"Ефремов помещен в СИЗО-5 "Водник" на Выборгской улице", - сказал он.

Как говорится на сайте изолятора, СИЗО является единственным учреждением в Москве, в котором содержатся несовершеннолетние подследственные, подсудимые, осужденные, для которых организовано обучение. В одном из тюремных корпусов расположен домовый храм во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского.

Ранее в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили ТАСС, что Ефремов направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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