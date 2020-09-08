Житель Кубани в теплице выращивал около 130 кустов конопли

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края задержала жителя Тихорецкого района, который выращивал марихуану в теплице, принадлежавшей родственнице. Изъято около 130 кустов конопли и 12 кг наркотика, готового к употреблению, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"При осмотре хозяйственной постройки, расположенной на территории домовладения 44-летнего мужчины, полицейские обнаружили несколько пакетов с марихуаной, что подтверждено экспертизой. Кроме того, в теплице, принадлежащей родственнице злоумышленника, правоохранители изъяли около 130 кустов растения конопли, а в чердачном помещении - готовый к употреблению наркотик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно заключению экспертизы, растения являются наркосодержащими. Общая масса изъятых наркотических средств составила около 12 килограммов. Установлено, что подозреваемый выращивал и хранил наркотик для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Также в отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Тихорецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.