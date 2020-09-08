В Петербурге обнаружили несанкционированную свалку площадью более 1 500 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Комитет по природопользованию совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку несанкционированной свалки площадью более 1 500 кв. м в Петербурге в поселке Шушары, который расположен недалеко от аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе комитета.

"8 сентября Комитет по природопользованию совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку по обращениям петербуржцев об образовании несанкционированной свалки и сжиганию отходов. Площадь свалки составляет более 1 500 кв. м, обнаружить ее удалось благодаря жителям поселка Шушары. Объект находится в промышленной зоне и не просматривается с дорог. В рамках проверки специалисты произвели отбор проб с целью определения класса опасности отходов", - сообщили в пресс-службе.

Территория, на которой находится свалка, сдана в аренду юрлицом физическому лицу. В пресс-службе отметили, что ответственность за организацию незаконной свалки может быть не только административная, но и уголовная, так как окружающая среда существенно пострадала. Специалисты определят класс опасности отходов, комитет уже проводит административное расследование.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Санкт-Петербурга в рамках реализации нацпроекта "Экология" планирует ликвидировать все несанкционированные свалки, расположенные в черте города, к 2024 году. Ежегодная общая сумма штрафов, выписываемых городским комитетом по природопользованию за несанкционированную организацию свалок, составляет около 20 млн рублей.