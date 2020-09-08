СМИ: в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили двух россиян

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Двое россиян похищены пиратами во вторник в Гвинейском заливе с борта рефрижераторного судна Water Phoenix. Об этом сообщил нигерийский портал Nigerian Tribune.

По его данным, захвачены капитан судна и еще один член экипажа, оба они россияне. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Экипаж состоит из 18 моряков: 7 россиян и 11 филиппинцев.

"Посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна", - заявил ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.

Как сообщил ранее специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, пираты атаковали у берегов Нигерии рефрижераторное судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. Группа людей, число которых пока остается неизвестным, поднялась на борт судна, отмечает он. Судно в настоящий момент дрейфует.

В момент нападения рефрижераторное судно находилось в 31 морской миле к юго-западу от порта Лагос. Оно шло из нидерландского порта Эймейден. Судно принадлежит, согласно имеющимся данным, компании, зарегистрированной в Германии.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.