Адвокаты потерпевших будут добиваться возбуждения дела на свидетелей защиты Ефремова

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Адвокаты потерпевших по делу актера Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты артиста, которые в суде утверждали, что он не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Об этом сообщил во вторник журналистам адвокат Александр Добровинский.

"У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили", - сказал он. Речь идет о трех свидетелях, которых в суд вызвал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Каждый из них утверждал, что за рулем был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье.

Вместе с тем в приговоре суда сказано, что "показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей".

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей.