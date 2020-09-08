Пользователи в США сообщают о сбое в работе Twitter

ТАСС, 8 сентября. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в США. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, большая часть пользователей (около 65%) испытывает проблемы с работой сайта. Еще порядка 26% жалуются на сбои в работе c приложением соцсети на IPhone и IPad. Также пользователи испытывают сложности с входом в свои аккаунты (8%).

Небольшое количество жалоб также зафиксировано в Великобритании и Нидерландах.