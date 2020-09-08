Добровинский не исключил, что к Ефремову будет заявлен гражданский иск

"Мы будем обсуждать это на днях, такая возможность есть", - сказал Добровинский в ответ на вопрос журналиста, будет ли сторона потерпевших заявлять гражданский иск к Ефремову по поводу возмещения ущерба.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей. Иск других потерпевших на сумму 1 рубль о возмещении морального вреда суд оставил без рассмотрения. Суд оставил за потерпевшими право подать еще один иск о возмещении морального вреда, его сумма пока не известна.