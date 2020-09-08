В Ростовской области возбудили дело после смерти ребенка в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью годовалого ребенка в центральной городской больнице Батайска. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 30 августа бригада скорой медицинской помощи доставила в Центральную городскую больницу Батайска мальчика 2019 года рождения. В этот же день состояние ребенка резко ухудшилось, его перевели из педиатрического отделения в реанимационное, однако спасти жизнь мальчика врачи не сумели.

"С целью проверки обстоятельств смерти ребенка следственным путем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что следователи изъяли из больницы необходимую медицинскую документацию, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.