{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и один пострадал в пожаре на западе Москвы

Площадь возгорания составила 7 кв. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы в результате пожара в квартире на западе столицы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве

"В 17:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Вернадского, дом 64 "А", где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже 16-этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара пострадал один и погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.

Пожар были ликвидирован, его площадь составила 7 кв. м.

Теги
Россия
Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве
Как сообщил источник в правоохранительных органах, с Анатолием Тихоновым проводятся следственные действия
Читать полностью