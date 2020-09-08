Один человек погиб и один пострадал в пожаре на западе Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы в результате пожара в квартире на западе столицы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве

"В 17:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Вернадского, дом 64 "А", где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже 16-этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара пострадал один и погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.

Пожар были ликвидирован, его площадь составила 7 кв. м.